Взрывы в Воронежской области: дроны СБУ высадили в воздух склад боеприпасов, - источник

Сообщается, что благодаря дронам мощная "бавовна" посетила полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка. На 9 тысячах квадратных метров противник хранил там ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

"Именно с этого состава оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине", - отметили источники.

Местные жители услышали взрыв ночью, после которого началась мощная детонация. Столб дыма виден за десятки километров.

"Говорят, что, согласно прогнозу "бавовн" от СБУ, в ближайшее время сохранится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины", - добавили источники.

Отметим, село Сергеевка находится в приграничном с Украиной районе.

Фото: село Сергеевка недалеко от украинской границы (google.com/maps)

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили о прилетах в Подгоренском районе Воронежской области. В результате уже несколько часов продолжается детонация "взрывоопасных предметов".

Местный губернатор Александр Гусев отметил, что 50 человек эвакуировали в пункты временного размещения. Часть жителей близлежащих населенных пунктов уехали к родственникам.

Также сообщалось, что пожар на одной из нефтебаз Краснодарского края после атаки дронов потушили только на вторые сутки.