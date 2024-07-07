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Взрывы в Воронежской области: дроны СБУ высадили в воздух склад боеприпасов, - источник

Фото: дроны СБУ атаковали склад боеприпасов в России (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Юлия Акимова

Сегодняшние взрывы в Воронежской области (Российская Федерация) стали результатом атаки дронов Службы безопасности Украины. Удар пришелся по большому складу боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сообщается, что благодаря дронам мощная "бавовна" посетила полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка. На 9 тысячах квадратных метров противник хранил там ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

"Именно с этого состава оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине", - отметили источники.

Местные жители услышали взрыв ночью, после которого началась мощная детонация. Столб дыма виден за десятки километров.

"Говорят, что, согласно прогнозу "бавовн" от СБУ, в ближайшее время сохранится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины", - добавили источники.

Отметим, село Сергеевка находится в приграничном с Украиной районе.

Фото: село Сергеевка недалеко от украинской границы (google.com/maps)

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили о прилетах в Подгоренском районе Воронежской области. В результате уже несколько часов продолжается детонация "взрывоопасных предметов".

Местный губернатор Александр Гусев отметил, что 50 человек эвакуировали в пункты временного размещения. Часть жителей близлежащих населенных пунктов уехали к родственникам.

Также сообщалось, что пожар на одной из нефтебаз Краснодарского края после атаки дронов потушили только на вторые сутки.

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Служба безопасности УкраиныВоронежская областьВойна России против УкраиныАтака дронов