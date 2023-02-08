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Взрывы в Сумах во время воздушной тревоги: в ОВА назвали причину

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Сумы, Среда 08 февраля 2023 16:50
Взрывы в Сумах во время воздушной тревоги: в ОВА назвали причину Иллюстративное фото: названа причина взрывов в Сумах во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 февраля, в жители Сум услышали взрывы во время воздушной тревоги. Причиной были военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Насчет взрывов, которые слышали сегодня жители города Сумы. Это были наши военные плановые учебные стрельбы на полигоне", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня примерно в 12:40 жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО.

Также мы писали, что сегодня россияне в очередной раз ударили по Херсону, в результате чего погиб пожилой мужчина.

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