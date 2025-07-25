Взрывы в Ставропольском крае: неизвестные дроны, вероятно, атакуют химзавод

В частности, в 04:25 канал SHOT написал, что над Невинномысском было слышно более десятка взрывов.

По словам очевидцев, в северной части города было слышно от 10 до 15 взрывов. Причем звуки, как утверждается, слышно уже более часа, а над населенным пунктом видны вспышки в небе.

Предварительно, по неизвестным дронам якобы сработала система ПВО. Причем по последним данным, утверждается, что было "сбито" около 30 беспилотников. Перед этим губернатор Ставропольского края предупреждал о дроновой опасности.

В свою очередь ASTRA опубликовало видео, где видно вспышку в небе. По данным канала, беспилотники атакуют ОАО "Невынномысский Азот".

РосСМИ уточняют, что это российское химическое предприятие, которое является крупным производителем азотных удобрений и аммиака, а также входит группу "ЕвроХим".

Параллельно ASTRA пишет, что подтверждений информации об атаке дронов по предприятию - нет.

Обновлено в 05:48

Мер Невинномысска Михаил Миненков заявил, что в городе 37 прилетов, но якобы "без потерь" и разрушений. Также он призвал россиян "убрать панику и не распространять слухи".

Параллельно в соцсетях появляются кадры момента атаки по химзаводу.