Вибухи в Ставропольському краї: невідомі дрони, ймовірно, атакують хімзавод

Зокрема, о 04:25 канал SHOT написав, що над Невинномиськом було чути понад десяток вибухів.

За словами очевидців, у північній частині міста було чутно від 10 до 15 вибухів. Причому звуки, як стверджується, чути вже понад годину, а над населеним пунктом видно спалахи в небі.

Попередньо, по невідомих дронах нібито спрацювала система ППО. Причому за останніми даними, стверджується, що було "збито" близько 30 безпілотників. Перед цим губернатор Ставропольського краю попереджав про дронову небезпеку.

Зі свого боку ASTRA опублікувало відео, де видно спалах у небі. За даними каналу, безпілотники атакують ВАТ "Невинномиський Азот".

РосЗМІ уточнюють, що це російське хімічне підприємство, яке є великим виробником азотних добрив і аміаку, а також входить до групи "ЄвроХім".

Паралельно ASTRA пише, що підтверджень інформації про атаку дронів по підприємству - немає.

Оновлено о 05:48

Мер Невинномиська Михайло Міненков заявив, що в місті 37 влучень, але нібито "без втрат" і руйнувань. Також він закликав росіян "прибрати паніку і не поширювати чутки".

Паралельно в соцмережах з'являються кадри моменту атаки по хімзаводу.