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Взрывы на складах МВД в Киеве: правоохранители начали расследование

Фото: правоохранители начали расследование взрывов на складах МВД в Киеве (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители начали расследовать взрывы на территории складов Министерства внутренних дел 19 августа, во время которых погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что трагедия на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины произошла во время исследования экспертами взрывоопасного предмета. Во время работы этот объект сдетонировал.

"Погибли 4 работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома", - сказано в сообщении ГБР. 

Сотрудники бюро назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, а также допросили сотрудников Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины и других свидетелей. 

При этом открыто уголовное производство по возможному нарушению правил поведения со взрывными веществами, которое привело к гибели людей. 

Что предшествовало

Напомним, в Киеве 19 августа начали греметь взрывы. Воздушную тревогу в городе не объявляли. 

Позже стало известно, что взрывы произошли на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины, там детонировали боеприпасы. 

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