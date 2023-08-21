Взрывы на складах МВД в Киеве: правоохранители начали расследование

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что трагедия на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины произошла во время исследования экспертами взрывоопасного предмета. Во время работы этот объект сдетонировал.

"Погибли 4 работника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома", - сказано в сообщении ГБР.

Сотрудники бюро назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, а также допросили сотрудников Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины и других свидетелей.

При этом открыто уголовное производство по возможному нарушению правил поведения со взрывными веществами, которое привело к гибели людей.

Что предшествовало

Напомним, в Киеве 19 августа начали греметь взрывы. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

Позже стало известно, что взрывы произошли на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины, там детонировали боеприпасы.