В РФ пожаловались на атаку дронов и воздушных шаров: под ударом Москва и Рязань
Центральные регионы России подверглись новой волне атак беспилотников. Под ударом оказалась российская столица - Москва, и Рязань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и росСМИ.
По данным Собянина, на подлете к российской столице сбили по меньшей мере три дрона. На месте падения их обломков работают экстренные службы. Из-за угрозы в московских аэропортах временно ограничили взлет и посадку самолетов.
Кроме ударных дронов, российские структуры впервые сообщили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара. Соответствующее предупреждение объявили в Рязани и Рязанской области. По информации МЧС, речь идет о новом типе воздушных целей, в отношении которых введен режим повышенной готовности.
Российские власти заявили, что силы ПВО продолжают "отражать атаки" и контролируют ситуацию в регионах.
Обстрелы Москвы
Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в Московской области было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии - тысячи жителей региона остались без света.
По данным местных Telegram-каналов, около 23:00 по местному времени город внезапно остался без света - темнота охватила улицы и дома. В городской администрации Жуковского подтвердили, что причиной стала "аварийная ситуация в энергосистеме".
В то же время российские власти до сих пор не предоставили детального объяснения инцидента, что лишь усиливает информационную неопределенность относительно причин масштабного отключения.
Вечером 27 октября также были сообщения в российских СМИ о неизвестных дронах, которые якобы атакуют Москву. Сообщалось о взрывах в Подмосковье.