ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В РФ пожаловались на атаку дронов и воздушных шаров: под ударом Москва и Рязань

Россия, Вторник 18 ноября 2025 18:33
UA EN RU
В РФ пожаловались на атаку дронов и воздушных шаров: под ударом Москва и Рязань Иллюстративное фото: в РФ пожаловались на атаку дронов и воздушных шаров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Центральные регионы России подверглись новой волне атак беспилотников. Под ударом оказалась российская столица - Москва, и Рязань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и росСМИ.

По данным Собянина, на подлете к российской столице сбили по меньшей мере три дрона. На месте падения их обломков работают экстренные службы. Из-за угрозы в московских аэропортах временно ограничили взлет и посадку самолетов.

Кроме ударных дронов, российские структуры впервые сообщили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара. Соответствующее предупреждение объявили в Рязани и Рязанской области. По информации МЧС, речь идет о новом типе воздушных целей, в отношении которых введен режим повышенной готовности.

Российские власти заявили, что силы ПВО продолжают "отражать атаки" и контролируют ситуацию в регионах.

Обстрелы Москвы

Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в Московской области было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии - тысячи жителей региона остались без света.

По данным местных Telegram-каналов, около 23:00 по местному времени город внезапно остался без света - темнота охватила улицы и дома. В городской администрации Жуковского подтвердили, что причиной стала "аварийная ситуация в энергосистеме".

В то же время российские власти до сих пор не предоставили детального объяснения инцидента, что лишь усиливает информационную неопределенность относительно причин масштабного отключения.

Вечером 27 октября также были сообщения в российских СМИ о неизвестных дронах, которые якобы атакуют Москву. Сообщалось о взрывах в Подмосковье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Война в Украине Атака дронов
Новости
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского