Взрывы на "Северных потоках": Bild раскрыла новые детали о якобы причастной яхте

Парусная яхта "Андромеда", которая, по неподтвержденным данным, может быть причастна ко взрывам на газопроводах "Северный поток", не обладает необходимым оборудованием для проведения такой операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как отмечает немецкая газета, для трех взрывов, которые были зафиксированы на "Северных потоках", необходимо не менее 1500 килограмм специальной взрывчатки. При этом судно не оборудовано краном для безопасного спуска такого веса под воду. Также в Bild подчеркивают, что яхта "Андромеда" не имеет специального оборудования для спуска с нее водолазов. Это ставит под сомнение причастность судна к инциденту.