Вибухи на "Північних потоках": Bild розкрила нові деталі про нібито причетну яхту

Парусна яхта "Андромеда", яка, за непідтвердженими даними, може бути причетна до вибухів на газопроводах "Північний потік", не має необхідного обладнання для проведення такої операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як зазначає німецька газета, для трьох вибухів, які були зафіксовані на "Північних потоках", потрібно не менше 1500 кілограмів вибухівки. При цьому судно не обладнане краном для безпечного спускання такої ваги під воду. Також у Bild наголошують, що яхта "Андромеда" не має спеціального обладнання для спуску з неї водолазів. Це ставить під сумнів причетність судна до інциденту.