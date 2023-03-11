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Вибухи на "Північних потоках": Bild розкрила нові деталі про нібито причетну яхту

Фото: Bild розкрила нові деталі про нібито причетну до вибухів на "Північних потоках" яхту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Парусна яхта "Андромеда", яка, за непідтвердженими даними, може бути причетна до вибухів на газопроводах "Північний потік", не має необхідного обладнання для проведення такої операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як зазначає німецька газета, для трьох вибухів, які були зафіксовані на "Північних потоках", потрібно не менше 1500 кілограмів вибухівки. При цьому судно не обладнане краном для безпечного спускання такої ваги під воду.

Також у Bild наголошують, що яхта "Андромеда" не має спеціального обладнання для спуску з неї водолазів. Це ставить під сумнів причетність судна до інциденту.

Нагадаємо, раніше у німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що яхта "Андромеда" нібито має відношення до підриву російських газопроводів у Балтійському морі.

Також ми писали, що західні ЗМІ почали писати про нібито можливу причетність України до підриву "Північних потоків". Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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яхтавибухиСеверный поток