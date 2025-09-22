Взрывы, осколки и масштабные разрушения: дроны атаковали Краснодарский край

Жители российского Ейска, Славянска-на-Кубани и соседних городов сообщили о серии взрывов и пролете беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ASTRA и ряда других рос СМИ.

Сразу несколько населенных пунктов Краснодарского края подверглись удару беспилотных летательных аппаратов. В Ейске и Славянске-на-Кубани жители зафиксировали звуки взрывов и работу системы противовоздушной обороны. По словам очевидцев, было слышно более десятка разрывов, при этом, по предварительным данным, удалось сбить несколько дронов.

Повреждения и последствия

Жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска также сообщают о пролете беспилотников и работе сирен. В Славянске-на-Кубани фрагменты дронов упали на территории трех частных домов, повредив фасады, крыши и выбив стекла. Кроме того, из-за падения обломков возникло возгорание травы в промзоне. Жертв среди людей нет, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Реакция региональных властей

Региональный оперативный штаб подтвердил факт атак и сообщил о продолжающихся мерах безопасности. Специалисты следят за ситуацией, координируют работу пожарных и спасательных служб, обеспечивая охрану жителей и минимизацию ущерба для объектов инфраструктуры.

Ситуация в Украине

Ночью 22 сентября в Бориспольском районе Киева российские ударные дроны нанесли авиаудары по жилым кварталам. По информации местных властей, первые сообщения о пожаре поступили около 2:00.

Также под вражеский удар попали Запорожье и Сумы.

В Сумской области в результате атаки вражеских беспилотников пострадал человек, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзар. Два удара пришлись на промышленные предприятия, а еще один — на учебное заведение. В соседних многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.

В Запорожской области в результате атаки российских войск загорелось одно из зданий, сообщили в областной военной администрации. Враг поразил объект гражданской инфраструктуры, в результате чего несколько автомобилей были уничтожены или повреждены.