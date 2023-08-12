Взрывы в оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявляет о "прекращении попытки" атаки дронов

Министерство обороны России заявило об атаке дронов во временно оккупированном украинском Крыму в ночь на 12 августа. В ведомстве утверждают, якобы силами и средствами ПВО были ликвидированы 20 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Минобороны РФ.

Уже традиционно российском министерстве рассказали о "пресечении попытки осуществить атаку" на объекты в Крыму, в которой винят Украину. Количество беспилотников указывается как 20.

В заявлении оборонного ведомства страны-агрессора говорится, что якобы 14 БПЛА сбили системы ПВО, а еще 6 - были "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы.

Также в Минобороны РФ добавили, что "пострадавших и разрушений нет".

Взрывы в Крыму ночью 12 августа

Какие именно объекты подвергались атаке БПЛА, в ведомстве не уточнили.

Между тем ранее в крымских пабликах и Telegram-каналах сообщали о взрывах этой ночью в районе Феодосии, а также в Новоозерном, недалеко от Евпатории.

Кроме того, оккупанты перекрывали движение автотранспорта через Крымский мост.

Отметим, что в Новоозерном находится крупная военная база хранения российских захватчиков - 943 ЦЗМР. В Феодосии расположено нефтяное хранилище оккупантов.

Атаки дронов и взрывы в Крыму

Напомним, что во временно подконтрольном российским захватчикам украинском Крыму в последнее время взрывы происходят практически каждый день. Так, например, 10 августа взрывы раздались в Джанкойском районе Крыма.

Позже там зафиксировали активность российских вертолетов, которые направлялись в сторону Азовского моря. Также в Севастопольской бухте заметили дым. Оккупанты попытались объяснить это тем, что якобы вражеский флот проводит тренировки. Однако перед этим россияне по неизвестным причинам перекрыли Крымский мост.

Напомним также, что 10 августа в Минобороны РФ жаловались якобы на "атаку" беспилотников на Крым. Якобы дроны удалось "подавить" и "сбить".