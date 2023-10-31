ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывы в Крыму: СМИ заявили о повреждении ЗРК С-300 оккупантов вчера под Саками

Вторник 31 октября 2023 09:45
UA EN RU
Взрывы в Крыму: СМИ заявили о повреждении ЗРК С-300 оккупантов вчера под Саками Иллюстративное фото: комплекс С-300 российских оккупантов был поврежден в Крыму в результате ракетного удара (mil.ru)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму в результате вчерашнего ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300" сил ПВО российских захватчиков.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По данным российского издания, атака была совершена в понедельник, 30 октября, около шести часов утра по цели в Сакском районе около села Молочное.

В этом районе, недалеко от Евпатории на западном побережье временно подконтрольного интервентам украинского полуострова, дислоцируется комплекс ПВО Минобороны РФ.

"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в публикации.

Взрывы в Крыму 30 октября

Напомним, прошлой ночью Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

До этого утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост тоже перекрыли.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Позже российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму ВСУ атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.

В тот же понедельник, 30 октября, но уже около полудня в Крыму прогремели взрывы сразу в нескольких местах - о серии "хлопков" сообщали в Севастополе и Саках, а в Новофедоровке - о "прилете" в районе аэродрома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Крим ПВО
NEWS
Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ