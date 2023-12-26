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В ВСУ заявили об уничтожении большого десантного корабля РФ "Новочеркасск" в Крыму

Фото: российский флот потерял очередной десантный корабль (wikimedia)
Автор: Валерий Савицкий

Силы обороны уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - говорится в сообщении.

Командующий также разместил видео пожара в порту города:

Взрывы в Крыму

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремели мощные взрывы, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны. Телеграмм-канал Крымский ветер сообщил, что был атакован корабль, который привез из Ирана "Шахеды".

В Крыму все чаще раздаются взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

В частности, 24 декабря в Севастополе утром прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Также 20 декабря стало известно о мощном взрыве в районе населённого пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

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