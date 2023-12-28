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Взрывы в Крыму. Минобороны РФ отчиталось о работе ПВО при атаке дронов

Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму работали системы ПВО из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму этой ночью силы и средства противовоздушной обороны российских захватчиков отражали атаку беспилотников. Российское Министерство обороны утверждает о якобы сбитии двух дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора традиционно обвиняют Украину в этом налете БПЛА. Также отмечается, что дроны были самолетного типа.

Как говорится в заявлении, дежурными средствами ПВО ночью "два украинских БПЛА уничтожены" над территорией Крыма.

Где именно велась работа ПВО по противодействию дронам, и какие последствия происшествия - ничего не уточняется.

Так, поздно вечером в среду и ночью в четверг в крымских пабликах и соцсетях писали о сериях взрывов сначала в Севастополе, а затем в Красноперекопске.

Взрывы в Крыму этой ночью

Напомним, около половины двенадцатого ночи сообщалось о взрывах в оккупированном Севастополе в районе бухты. В ТГ-каналах рассказывали о четырех-пяти взрывах.

В свою очередь местный гауляйтер Михаил Развозжаев рассказывал о работе систем противовоздушной обороны и якобы о сбитии одного беспилотника над Черным морем.

А уже около часа ночи появились сообщения в крымских пабликах о четырех взрывах в районе Красноперекопска, недалеко от Джанкоя на севере Крыма. Представители оккупационной "администрации" не объясняли причину такой ночной "бавовны".

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