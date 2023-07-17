Опубликованы первые фото последствий взрывов на Крымском мосту

Из-за взрывов образовалась многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае. В ней стоит более 1000 авто.

В социальных сетях опубликовали первые фото повреждений Крымского моста после взрывов

Также последствия атаки на Крымский город показали на видео. Фрагменты опубликовал российский Telegram-канал Baza.

Взрывы на Крымском мосту

Паблик "Новости Керчь Крым Россия" в российской сети "ВКонтакте" сообщил, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах в Керчи. Также пишут о двух пострадавших в легковом автомобиле на мосту.

Губернатор Белгородской области РФ подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту.