Опубликованы первые фото последствий взрывов на Крымском мосту

Сегодня ночью, 17 июля, произошли взрывы на Крымском мосту. В сети появились первые фото последствий "чрезвычайного происшествия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Из-за взрывов образовалась многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае. В ней стоит более 1000 авто.
В социальных сетях опубликовали первые фото повреждений Крымского моста после взрывов
Паблик "Новости Керчь Крым Россия" в российской сети "ВКонтакте" сообщил, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах в Керчи. Также пишут о двух пострадавших в легковом автомобиле на мосту.
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