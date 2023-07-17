Опубліковані перші фото наслідків вибухів на Кримському мосту

Сьогодні вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. В мережі з'явились перші фото наслідків "надзвичайної події".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Через вибухи утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В ній стоїть понад 1000 авто.
У соціальних мережах опублікували перші фото пошкоджень Кримського мосту після вибухів
Також наслідки атаки на Кримський міст показали на відео. Фрагменти опублікував російський Telegram-канал Baza.
Паблік "Новини Керч Крим Росія" у російській мережі "ВКонтакте" повідомив, що вибухи сталися о 3:04 та 3:20 і чули їх у різних районах в Керчі. Також, пишуть про двох постраждалих у легковому автомобілі на мосту.
Губернатор Білгородської області РФ підтвердив загибель чоловіка та жінки внаслідок НП на Кримському мосту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.