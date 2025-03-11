Взрывы в Ивано-Франковске: один человек погиб, еще трое ранены

В результате взрывов в Ивано-Франковске вечером 11 марта погиб человек. Еще три человека были травмированы. В многоэтажке произошел пожар.

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что неизвестные взрывные устройства сработали по двум адресам: Привокзальная, 9 и 49. Однако более подробную информацию скажут правоохранительные органы, которые работают на месте происшествия.

По предварительной информации, в результате взрывов один человек погиб, один находится в очень тяжелом состоянии. Еще два человека ранены, им оказывают медицинскую помощь.

"Видим, что война есть на всей территории Украины, и очень важно быть максимально осмотрительными. Будем очень осмотрительны, особенно в местах скопления людей. Враг также работает. Пока не знаем, какая официальная версия, над этим работают следователи", - отметил Марцинкив.

Что говорит ГСЧС

Спасатели отмечают, что в 18:31 на линию 101 поступило сообщение о том, что на улице Привокзальная возле жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета.

По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб, три человека травмированы. Спасатели, прибыв к месту вызова транспортировали пострадавших в кареты скорой медицинской помощи.

Фото: спасатели работают на местах взрывов (t.me/ifdsns)

Также в 18:48 поступило второе сообщение о том, что на улице Железнодорожная возник пожар кровли многоквартирного жилого дома на площади 400 м² (по предварительной информации сотрудников полиции, в результате взрыва на мансардном этаже).

Спасатели, прибыв к месту вызова, спасли 4 жителей и эвакуировали 15 жителей из подъезда жилого дома, локализовали и ликвидировали пожар.