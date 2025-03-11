Взрывы в Ивано-Франковске: один человек погиб, еще трое ранены
В результате взрывов в Ивано-Франковске вечером 11 марта погиб человек. Еще три человека были травмированы. В многоэтажке произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Мэр Ивано-Франковска сообщил, что неизвестные взрывные устройства сработали по двум адресам: Привокзальная, 9 и 49. Однако более подробную информацию скажут правоохранительные органы, которые работают на месте происшествия.
По предварительной информации, в результате взрывов один человек погиб, один находится в очень тяжелом состоянии. Еще два человека ранены, им оказывают медицинскую помощь.
"Видим, что война есть на всей территории Украины, и очень важно быть максимально осмотрительными. Будем очень осмотрительны, особенно в местах скопления людей. Враг также работает. Пока не знаем, какая официальная версия, над этим работают следователи", - отметил Марцинкив.
Что говорит ГСЧС
Спасатели отмечают, что в 18:31 на линию 101 поступило сообщение о том, что на улице Привокзальная возле жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета.
По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб, три человека травмированы. Спасатели, прибыв к месту вызова транспортировали пострадавших в кареты скорой медицинской помощи.
Фото: спасатели работают на местах взрывов (t.me/ifdsns)
Также в 18:48 поступило второе сообщение о том, что на улице Железнодорожная возник пожар кровли многоквартирного жилого дома на площади 400 м² (по предварительной информации сотрудников полиции, в результате взрыва на мансардном этаже).
Спасатели, прибыв к месту вызова, спасли 4 жителей и эвакуировали 15 жителей из подъезда жилого дома, локализовали и ликвидировали пожар.
Напомним, как рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, полиция Ивано-Франковска работает на месте взрыва возле железнодорожного вокзала.
Тем временем в "Укрзализныце" прокомментировали, что взрывы в Ивано-Франковске произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику.
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