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В Украине объявлена воздушная тревога. В Харькове были слышны взрывы

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Воскресенье 16 июля 2023 18:59
В Украине объявлена воздушная тревога. В Харькове были слышны взрывы Фото: В Украине объявлена воздушная тревога (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В ряде северных, восточных и центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога. А в Харькове слышались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Обновлено 19:07.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков во второй раз с начала суток находился под ударом врага.

"Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", - написал он в Telegram.

Кроме этого, воздушная тревога была отменена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской областях.

Обновлено 19:05.

В Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Однако в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.

Жители Харькова в соцсетях сообщают о звуках взрывов в городе.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне нанесли удар по городу.

"Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

В Украине объявлена воздушная тревога. В Харькове были слышны взрывы

Фото: карта тревог в Украине (alerts.in.ua)

Российские обстрелы

Российские захватчики регулярно пытаются атаковать Украину с помощью ударных беспилотников и ракет. В частности, для своих ударов враг использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удается сбивать такие ракеты с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot. Например, в мае во время одной из таких атак было уничтожено сразу семь "Кинжалов".

Ранее авиационный эксперт, в комментарии РБК-Украина бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап назвал главные мифы о "Кинжалах".

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