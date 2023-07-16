В Украине объявлена воздушная тревога. В Харькове были слышны взрывы
В ряде северных, восточных и центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога. А в Харькове слышались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Обновлено 19:07.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков во второй раз с начала суток находился под ударом врага.
"Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", - написал он в Telegram.
Кроме этого, воздушная тревога была отменена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской областях.
Обновлено 19:05.
В Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Однако в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.
Жители Харькова в соцсетях сообщают о звуках взрывов в городе.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне нанесли удар по городу.
"Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.
Фото: карта тревог в Украине (alerts.in.ua)
Российские обстрелы
Российские захватчики регулярно пытаются атаковать Украину с помощью ударных беспилотников и ракет. В частности, для своих ударов враг использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с истребителей МиГ-31К.
Украинским защитникам удается сбивать такие ракеты с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot. Например, в мае во время одной из таких атак было уничтожено сразу семь "Кинжалов".
Ранее авиационный эксперт, в комментарии РБК-Украина бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап назвал главные мифы о "Кинжалах".
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