Взрывы в Геническе: в ВСУ подтвердили удар по базе Росгвардии

Украинские военные нанесли удар по базе Росгвардии, которая находится во временно оккупированном Геническе Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.
"База Росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо", - написал Олещук.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Отметим, что Геническ находится примерно в 160 километрах от линии фронта в Запорожской области.
Напомним, сегодня, 23 июня, местные Telegram-каналы Геническа начали сообщать о том, что в городе зафиксировали "прилет".
В частности, в сети публиковали видео, на которых над городом поднимался густой дым.
Это уже вторая атака украинских военных по объектам в районе Геническа. Первая произошла 18 июня, тогда бойцам ВСУ удалось ударить по складу боеприпасов врага, который находился вблизи города.
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