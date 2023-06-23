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Взрывы в Геническе: в ВСУ подтвердили удар по базе Росгвардии

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами ВСУ (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные нанесли удар по базе Росгвардии, которая находится во временно оккупированном Геническе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

"База Росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо", - написал Олещук.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что Геническ находится примерно в 160 километрах от линии фронта в Запорожской области.

Взрывы в Геническе

Напомним, сегодня, 23 июня, местные Telegram-каналы Геническа начали сообщать о том, что в городе зафиксировали "прилет".

В частности, в сети публиковали видео, на которых над городом поднимался густой дым.

Это уже вторая атака украинских военных по объектам в районе Геническа. Первая произошла 18 июня, тогда бойцам ВСУ удалось ударить по складу боеприпасов врага, который находился вблизи города.

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Херсонская областьРосгвардияВооруженные силы УкраиныГеническракетный удар