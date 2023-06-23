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В оккупированном Геническе "прилет": над городом виднеется дым

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Геническ, Пятница 23 июня 2023 15:17
В оккупированном Геническе "прилет": над городом виднеется дым Фото: в оккупированном Геническе фиксируют "прилет" (t.me/genichua)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области сегодня, 23 июня, днем зафиксировали "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

В сети пишут, что после "прилета" над городом поднимается густой дым.

Более детальной информации об инциденте пока нет. При этом официальные представители Украины еще никак не комментировали взрывы в Геническе.

Взрывы в оккупации

Напомним, последнее время официальные представители Украины или Telegram-каналы часто пишут о взрывах на временно оккупированных территориях. Под ударом оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.

К примеру, 18 июня стало известно, что под Геническом украинские военные уничтожили склад боеприпасов.

При этом вчера, 22 июня, несколько взрывов слышали жители временно оккупированного Мелитополя.

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