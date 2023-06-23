В оккупированном Геническе "прилет": над городом виднеется дым
Во временно оккупированном Геническе Херсонской области сегодня, 23 июня, днем зафиксировали "прилет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
В сети пишут, что после "прилета" над городом поднимается густой дым.
Более детальной информации об инциденте пока нет. При этом официальные представители Украины еще никак не комментировали взрывы в Геническе.
Взрывы в оккупации
Напомним, последнее время официальные представители Украины или Telegram-каналы часто пишут о взрывах на временно оккупированных территориях. Под ударом оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.
К примеру, 18 июня стало известно, что под Геническом украинские военные уничтожили склад боеприпасов.
При этом вчера, 22 июня, несколько взрывов слышали жители временно оккупированного Мелитополя.
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