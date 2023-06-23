Вибухи у Генічеську: у ЗСУ підтвердили удар по базі Росгвардії

"База Росгвардії в Генічеську. Українська відповідь на російський ракетний терор не змусила на себе чекати. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Знищуємо рашистів, тримаємо небо", - написав Олещук.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

Зазначимо, що Генічеськ знаходиться приблизно за 160 кілометрів від лінії фронту в Запорізькій області.

Вибухи у Генічеську

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, місцеві Telegram-канали Генічеська почали повідомляти про те, що у місті зафіксували "приліт".

Зокрема, у мережі публікували відео, на яких над містом здіймався густий дим.

Це вже друга атака українських військових на об'єкти в районі Генічеська. Перша сталася 18 червня, тоді бійцям ЗСУ вдалося вдарити по складу боєприпасів ворога, який знаходився поблизу міста.