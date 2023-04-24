Взрывы в бухте Севастополя. В соцсетях заявили о задержании "украинских диверсантов"

"Украинские диверсанты" задержаны в Севастополе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они вроде бы пытались снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота. Mash пишет, что именно они за несколько часов были атакованы.

"Ребята попытались выдать себя за экипаж гражданской яхты "Фортуна". Они подозрительно близко подобрались к фортификационным сооружениям ЧФ и подозрительно начали фиксировать боновые заграждения на видео. Чем и привлекли внимание моряков-черноморцев", - пишет Telegram-канал.