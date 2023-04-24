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Вибухи у бухті Севастополя. У соцмережах заявили про затримання "українських диверсантів"

Фото: Наручники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

"Українських диверсантів" у Криму затримали при спробі начебто зняти на відео водні загородження бухти Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівський Telegram-канал Mash.

"Українських диверсантів" затримали у Севастополі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони начебто намагались зняти на відео водні загородження бухти Чорноморського флоту. Mash пише, що саме їх за кілька годин було атаковано.

"Хлопці спробували видати себе за екіпаж цивільної яхти "Фортуна". Вони підозріло близько підібралися до фортифікаційних споруд ЧФ і підозріло почали фіксувати бонові загородження на відео. Чим і привернули увагу моряків-чорноморців", - пише Telegram-канал.

Нагадаємо, що сьогодні в тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи.

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