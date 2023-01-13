ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывы в Бердянске. Оккупанты заявляют о подрыве автомобиля одного из главных коллаборантов

Новина українською →
Запорожская область, Пятница 13 января 2023 20:15
Взрывы в Бердянске. Оккупанты заявляют о подрыве автомобиля одного из главных коллаборантов Фото: в Бердянске взорвали автомобиль главного коллаборанта города (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Бердянске оккупационные власти заявляют о подрыве автомобиля одного из главных коллаборантов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянск Сегодня.

Как пишут российские захватчики, сегодня в 19:30 якобы украинскими спецслужбами совершен террористический акт - в городе Бердянск подорван заминированный автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина.

Коллаборант, по словам местных пабликов, к сожалению, не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет под днищем служебного автомобиля.

"Однако, возможно, рашисты, как всегда, врут", - сообщают местные жители.

Известно, что сила взрыва составляла 1 кг взрывчатого вещества.

По данным телеграм-канала "Бердянск сегодня", Кичигин предал Родину еще в 2014 году. После захвата города оккупантами в 2022 году сразу вернулся и начал бороться за власть. После подрыва авто предыдущего коменданта Артема Бардина он фактически управлял городом.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области стало известно о нескольких взрывах и сильном пожаре.

Вчера, 12 января, мы писали, что над Бердянском кружило очень много вертолетов и были слышны взрывы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске переполнены раненными россиянами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам