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Взрывы на аэродроме в Крыму: СМИ показали спутниковые снимки последствий

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Среда 26 июля 2023 12:15
Взрывы на аэродроме в Крыму: СМИ показали спутниковые снимки последствий Иллюстративное фото: СМИ показали спутниковые снимки последствий взрывов на аэродроме в Крыму (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Последствия атаки на аэродром в поселке Веселое в Крыму 24 июля зафиксировали на спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым. Реалии.

Журналисты показали последствия взрыва на аэродроме в поселке Веселое на спутниковым снимках, сделанных Planet.com.

На спутниковых снимках видны следы пожара, где, как ранее выяснили OSINT-аналитики, еще в ноябре 2022 года начались строительные работы.

Взрывы в Крыму

Утром 24 июля в поселке Веселое сообщали о взрывах на военном аэродроме и складе боеприпасов. В Минобороны России заявили, что Крым якобы атаковали 17 дронов.

Из-за этого гауляйтеры Крыма объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе.

Крымские партизаны сообщали, что вследствие атаки по Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми россияне обстреливают Одесскую и Николаевскую область.

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