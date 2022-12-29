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Взрывы на аэродроме "Энгельс" 26 декабря: в разведке раскрыли детали последствий

Иллюстративное фото: в разведке рассказали о последствиях взрывов на аэродроме "Энгельс" (t.me resseintment channel)
Автор: Иван Носальский

В результате взрывов на российском аэродроме "Энгельс", которые произошли в понедельник, 26 декабря, были повреждены российские самолеты и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Информация уточняется. Точно известно о повреждении самолетов, транспортных средств и личного состава. Речь действительно идет о более чем трех погибших, как сначала заявляли россияне", - отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что военная инфраструктура России продолжает деградировать, поэтому такие инциденты возможны и в будущем.

Стоит заметить, что сегодня, 29 декабря, на аэродроме "Энгельс" также прогремели взрывы. Там сработали системы ПВО.

Напомним, в ночь на 26 декабря в российском Энгельсе, где находится аэродром, раздались взрывы.

Позже в Минобороны России заявляли, что причиной взрывов якобы “стало уничтожение украинского беспилотника”. При этом там добавляли, что из-за падения осколков погибли трое военных.

В сети же появилась информация, что на аэродроме была повреждена и техника оккупантов.

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