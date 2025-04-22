В России придумали оправдание детонации боеприпасов на 51 арсенале ГРАУ

Российское командование заявило, что во Владимирской области, где расположен 51-й арсенал ГРАУ, в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Минобороны.

По словам россиян, для ликвидации возгорания были привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. При этом якобы пострадавших в результате взрыва нет, однако стоит заметить, что местные уже заявляют о прилетах боеприпасов в их дома.

"Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - заявило российское Минобороны.

Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ

Сегодня днем прогремели взрывы в районе расположения 51-го арсенала ГРАУ. Местные сообщили об огненном шаре и столбе дыма возле поселка Барсово во Владимирской области. Именно там расположен 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Из-за взрывов в близлежащих населенных пунктах уже объявлено об эвакуации. А в сам поселок Барсово был перекрыт въезд.