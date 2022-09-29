Взрывами на "Северном потоке" РФ может пытаться отвлечь внимание от Украины, - Минобороны Эстонии

Взрывами на газопроводе "Северный поток" Россия может пытаться отвлечь внимание Запада от войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура в эфире эстонского телеканала.
"Россия хотела бы, чтобы европейские страны, союзники по НАТО занимались своими внутренними делами. Это все для того, чтобы Россия могла спокойно заниматься Украиной", - предположил министр.
При этом он добавил, что в определенный момент газопровод придется чинить и это потребует охраны. Поэтому есть опасность, что этими действиями РФ закроет доступ к Балтийскому морю.
"А теперь представьте: в один прекрасный день в международных СМИ появляется новость о том, что российские военные корабли направляются в Датские проливы для охраны на время ремонта трубопровода, и, сюрприз-сюрприз, создают там какой-то пузырь ПВО, тем самым закрывая доступ в Балтийское море. Россия не делает ни одного шага без стратегического интереса", - отметил Певкур.
Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Сегодня в Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков".
Шведские сейсмологи предположили, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.
Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".