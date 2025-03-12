За взрывами в Ивано-Франковске стоят два подростка, их наняли спецслужбы РФ

Правоохранители установили, что двух жителей Ивано-Франковска завербовали российские спецслужбы. Они должны были организовать серию терактов в городе.

Фото: в Ивано-Франковске прогремели взрывы (facebook.com/frankivskpolice)

Парни нашли объявление о работе в одном из Telegram-каналов. Когда они согласились, им отправили "инструкцию" и деньги на аренду квартиры возле железнодорожного вокзала.

Потом злоумышленники подготовили взрывчатку, которую они должны были разместить в определенных местах. Ее они поместили в термосы и подсоединили к ним детонаторы. За "работу" подросткам пообещали 1700 долларов.

Но 11 марта вечером, когда они транспортировали взрывное устройство к одной из целей, его дистанционно привели в действие.

"В результате на месте погиб 17-летний фигурант. 15-летний сообщник получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в больницу. Таким образом российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей. Взрывной волной травмированы еще двое находившихся поблизости прохожих. Это 20-летний мужчина и 23-летняя женщина. Их - также доставили в больницу", - уточнили правоохранители.



Еще одно взрывное устройство, которое осталось в арендованной квартире, также сдетонировало. После этого там начался пожар.

Сейчас 15-летнему злоумышленнику готовят подозрение в пособничестве в совершении теракта, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства.