RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв в центре Стамбула: власти назвали количество погибших и раненых

Фото: в результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли 4 человека, 38 получили ранения.

Об этом заявил губернатор провинции Стамбул Али Эрликая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Все раненые находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь. О развитии следствия будет сообщено общественности дополнительно", - говорится в сообщении губернатора.

Обновлено (17:38)

Позже губернатор сообщил, что количество жертв теракта увеличилось. Количество погибших увеличилось до шести человек. Также сообщается о 53 раненых.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.

Позже в МИД Украины заявили, что информации об украинцах среди жертв нет. Главная прокуратура Стамбула начала расследовать взрыв в центре города, который произошел сегодня, 13 ноября, по факту терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулТурцияВзрыв