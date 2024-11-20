ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белгородскую и Новгородскую области России атаковали дроны, поражены завод и арсенал

Среда 20 ноября 2024 08:31
UA EN RU
Белгородскую и Новгородскую области России атаковали дроны, поражены завод и арсенал Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 19 ноября, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали завод в Белгородской области, а также арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Новгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Белгородская область

Был атакован завод компании ЭФКО, которая кроме производства пищевой продукции также производит грузовые дроны. Последние же российские террористы используют в военных целях.

Новгородская область

Был атакован 13-й арсенал ГРАУ, расположенный вблизи Котово, в 680 километрах от границы с Украиной.

На арсенале хранятся:

  • снаряды для ствольной артиллерии;
  • мины для минометов;
  • ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", "Смерч", "Ураган";
  • ракеты "Искандер" и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) KN23;
  • зенитные ракеты к С-300, С-400;
  • боеприпасы для комплекса "Тор".

Взрывы на территории России

Соединенные Штаты Америки (США) официально сняли ограничения для Украины по использованию американского вооружения для поражения целей на территории России. Эту информацию подтвердил заместитель госсекретаря Штатов по Западному полушарию.

Уже в ночь на 19 ноября был поражен склад боеприпасов в Брянской области. В результате атаки было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию.

В частности, вчера россияне жаловались на атаку беспилотников в ряде регионов страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Белгородская область Воронежская область
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
Передышки не будет. Где Россия может наступать зимой и удержат ли ВСУ Курскую область
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Передышки не будет. Где Россия может наступать зимой и удержат ли ВСУ Курскую область