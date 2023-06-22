Взрыв в Париже: количество раненых выросло до 37 человек

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что среди 37 раненых 4 находятся в критическом состоянии. Разбор завалов продолжается до сих пор.

"Этой ночью мы можем найти мертвые тела или живых людей" - отметил Дарманин.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку всем пострадавшим со сцены в Елисейском дворце.

Взрыв в Париже

В 5-м округе Парижа раздался громкий взрыв. По предварительным данным произошла утечка газа в одном из домов. Под завалами оказались десятки человек.

Местные жители сообщили о пожаре в нескольких зданиях. Над Парижем был виден большой шлейф дыма.