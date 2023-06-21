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Взрыв в Париже: количество пострадавших выросло, под завалами люди

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Париж, Среда 21 июня 2023 22:01
Взрыв в Париже: количество пострадавших выросло, под завалами люди Фото: в Париже произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Париже увеличилось количество пострадавших в результате взрыва. Под завалами все еще находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Сегодня в старейшем районе города, раздался громкий взрыв. Известно, что четыре человека находятся в критическом состоянии.

Телеканал BFM заявляет, что сейчас известно о 29 пострадавших. Два человека до сих пор считаются пропавшими без вести, их ищут под завалами.

Взрыв в Париже

Сегодня, 21 июня, в пятом округе Парижа раздался взрыв, в результате которого рухнула часть здания. Предварительно в одном из домов на площади Альфонса Лаверана взорвался газ.

Детальнее о сегодняшнем взрыве во французской столице можно узнать в материале РБК-Украина.

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