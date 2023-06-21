Взрыв в Париже: количество пострадавших выросло, под завалами люди
В Париже увеличилось количество пострадавших в результате взрыва. Под завалами все еще находятся люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Сегодня в старейшем районе города, раздался громкий взрыв. Известно, что четыре человека находятся в критическом состоянии.
Телеканал BFM заявляет, что сейчас известно о 29 пострадавших. Два человека до сих пор считаются пропавшими без вести, их ищут под завалами.
Взрыв в Париже
Сегодня, 21 июня, в пятом округе Парижа раздался взрыв, в результате которого рухнула часть здания. Предварительно в одном из домов на площади Альфонса Лаверана взорвался газ.
Детальнее о сегодняшнем взрыве во французской столице можно узнать в материале РБК-Украина.
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