В старейшем районе Парижа раздался громкий взрыв, горят несколько домов
В 5-м округе Парижа – старейшем районе города, раздался громкий взрыв. Над столицей Франции виднеется большой шлейф дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"Жители 5-го округа, как только произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, некоторые здания горят. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы дать возможность пожарной бригаде вмешаться", - заявил первый заместитель мэра 5-го округа Эдуард Сивель.
Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Video envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL— Mat (@Namat_12) Июнь 21, 2023
Сейчас информации о жертвах или пострадавших нет. На месте событий работают спасатели, улица была перекрыта.
В то же время очевидцы утверждают, что некоторые из гражданских могли оказаться под завалами.
WTF qu'est-ce qui se pase dans le 5ème ? pic.twitter.com/aUkXayjnEB — Straparola (@Gospodarrr) June 21, 2023
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Турции прогремел мощный взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Тогда же из-за взрыва погибли 5 работников завода.
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