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Взрыв в оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявляет о ракетной атаке ночью

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Суббота 19 августа 2023 08:09
Взрыв в оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявляет о ракетной атаке ночью Фото: российские военные в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Взрыв во временно оккупированном Крыму, который жители Симферополя слышали в ночь на 19 августа, в Министерстве обороны РФ объясняют работой ПВО и якобs сбитием ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Минобороны РФ.

Традиционно в этом ракетном ударе в ведомстве страны-агрессора обвиняют Украину.

Как говорится в заявлении российского министерства, ночью 19 августа "была предпринята попытка" атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории подконтрольного РФ украинского полуострова.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", - рассказали в ведомстве.

Как обычно, у Минобороны РФ - "жертв и разрушений на земле нет".

Взрыв в Крыму 19 августа и "бавовна" на полуострове

Напомним, что в ночь на 19 августа в крымских пабликах и Telegram-каналах сообщали о мощном взрыве в районе Симферополя, который также слышали в Бахчисарайском районе и в Алуште.

Отметим также, что последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще происходят всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или же атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост, в результате чего в конструкции были разрушены два пролета.

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