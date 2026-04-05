Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Взрыв, который было видно за километры: на Харьковщине ВСУ уничтожили самое страшное оружие РФ

06:45 05.04.2026 Вс
2 мин
"Сонцепенок" - оружие, которое враг считает одним из своих самых больших преимуществ на поле боя
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: оператор дронов ВСУ (Getty Images)

Операторы 129-й бригады ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" под Двуречной на Харьковщине. Несмотря на защиту РЭБ, дрон вызвал мощную детонацию.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в Фейсбуке 16 армейский корпус и обнародовал соответствующее видео.

Так, утром 4 апреля на Харьковском направлении операторы БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели блестящую операцию. Стало известно о ликвидации тяжелой огнеметной системы (ВВС) "Сонцепёк" - оружия, которое враг считает одним из своих самых больших преимуществ на поле боя.

В районе населенного пункта Двуречная дроны-камикадзе выследили "Сонцепек", который готовился к обстрелу украинских позиций.

Военные отметили, что подобные системы обычно находятся под усиленным прикрытием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны "ослеплять" наши беспилотники. Однако мастерство украинских пилотов позволило преодолеть все препятствия и нанести точный удар прямо в боекомплект системы.

Результат попадания оказался настолько мощным, что взрыв термобарических снарядов было видно за много километров от эпицентра. Огромный столб огня и дыма подтвердил полное уничтожение техники вместе с экипажем.

"Результат - еще одна минусованная единица тяжелой техники противника. Под первыми лучами весеннего солнца российский "Сонцепек" превратился в груду металлолома", - прокомментировали успех в 16-м армейском корпусе.

Отметим, что ТОС-1А "Сонцепек" - это крайне опасная система, использующая неуправляемые реактивные снаряды с термобарической смесью. Взрыв такой ракеты создает облако огня и резкий перепад давления, что выжигает все живое в радиусе поражения.

Каждое уничтожение такой установки существенно облегчает работу нашей пехоте и спасает жизни бойцов на переднем крае.

К слову, 3 апреля Генштаб отчитался о точных ударах по тылам россиян. Так, были уничтожены склады материально-технических средств в районах села Старомлиновка на ВОТ Донецкой области, поселка Вальяновское на ВОТ Луганщины и сел Красное Поле и Зоряное на ВОТ Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники 10 марта нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Он производил системы управления всех видов ракет РФ.

