Взрыв, который было видно за километры: на Харьковщине ВСУ уничтожили самое страшное оружие РФ

Так, утром 4 апреля на Харьковском направлении операторы БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели блестящую операцию. Стало известно о ликвидации тяжелой огнеметной системы (ВВС) "Сонцепёк" - оружия, которое враг считает одним из своих самых больших преимуществ на поле боя.

В районе населенного пункта Двуречная дроны-камикадзе выследили "Сонцепек", который готовился к обстрелу украинских позиций.

Военные отметили, что подобные системы обычно находятся под усиленным прикрытием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны "ослеплять" наши беспилотники. Однако мастерство украинских пилотов позволило преодолеть все препятствия и нанести точный удар прямо в боекомплект системы.

Результат попадания оказался настолько мощным, что взрыв термобарических снарядов было видно за много километров от эпицентра. Огромный столб огня и дыма подтвердил полное уничтожение техники вместе с экипажем.

"Результат - еще одна минусованная единица тяжелой техники противника. Под первыми лучами весеннего солнца российский "Сонцепек" превратился в груду металлолома", - прокомментировали успех в 16-м армейском корпусе.

Отметим, что ТОС-1А "Сонцепек" - это крайне опасная система, использующая неуправляемые реактивные снаряды с термобарической смесью. Взрыв такой ракеты создает облако огня и резкий перепад давления, что выжигает все живое в радиусе поражения.

Каждое уничтожение такой установки существенно облегчает работу нашей пехоте и спасает жизни бойцов на переднем крае.