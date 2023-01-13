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Столб огня достигает 50 метров. В Литве взорвался газопровод

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Пятница 13 января 2023 19:59
Столб огня достигает 50 метров. В Литве взорвался газопровод Фото: В Литве взорвался газопровод (facebook.com/gintautas.geguzinskas.5)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 13 января, в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Инцидент случился в Пасвальском районе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Пасвальского района Литвы Гинтаутаса Гегузинскаса в Facebook.

"В Пасвальском районе под Валакеляем взорвался газопровод высокого давления. Это рядом с дорогой Пасвалис - Шяуляй. Работает спецназ", - написал он.

По данным издания 15min, в результате взрыва вспыхнул огромный пожар. Столб огня достигает 50 метров. Взрыв потряс и обеспокоил сотни людей в окрестностях: грохот сотряс дома, а вспышка пламени осветила окрестности.

Для ликвидации последствий инцидента были направлены огромные силы дорожных специалистов.

Сообщается, что жители деревни Валакеляй эвакуированы.

Со своей стороны, компания Amber Grid, которая обслуживает газопровод, в срочном порядке проинформировала правительство о сложившейся ситуации. Газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию.

Фото: В Литве взорвался газопровод (facebook.com/gintautas.geguzinskas.5)

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