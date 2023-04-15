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В Днепре прогремел взрыв в частном доме: есть погибший

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Днепр, Суббота 15 апреля 2023 20:58
В Днепре прогремел взрыв в частном доме: есть погибший Фото: в Днепре прогремел взрыв в частном доме (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Иван Носальский

В Днепре произошел взрыв в одноэтажном дачном доме, после которого начался пожар. Спасатели обнаружили внутри здания погибшего мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области в Facebook.

По информации спасателей, сегодня утром поступило сообщение о взрыве на территории Новокадацкого района Днепра.

После того, как пожарные прибыли на место происшествия, они установили, что горит одноэтажное здание, крыша которого разрушена.

"Пожар локализован в 10:10 и ликвидирован в 11:29. Внутри помещения специалисты ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1976 года рождения", - сказано в сообщении ГСЧС.

В результате инцидента также уничтожено домашнее имущество и повреждены конструкции дома.

К спасательным работам были привлечены 22 человека и четыре единицы техники.

Напомним, 11 апреля вечером в сети сообщали о том, что в Днепре начался пожар на территории 89 колонии. Над городом виднелся густой дым.

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