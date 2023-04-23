Взрыв в Черноморске. СМИ сообщают о детонации самодельной бомбы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская.

Издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечает, что вчера в один из гаражей в городе Черноморск взорвалась самодельная бомба.

"У 49-летнего пострадавшего оторвало обе ноги, кроме того, он получил рваную рану паха. Мужчину отвезли в реанимацию", - говорится в сообщении.

По данным издания, из гаража саперы изъяли 122 боеприпаса, среди которых гранаты советского и "натовского" образца.

Напомним, вчера в Черноморске раздался мощный взрыв в гараже, который принадлежит 78-летней женщине. Полиция сообщила, что в результате инцидента пострадал сын женщины, а по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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