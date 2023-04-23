ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрыв в Черноморске. СМИ сообщают о детонации самодельной бомбы

Новина українською →
Черноморск, Воскресенье 23 апреля 2023 12:38
Взрыв в Черноморске. СМИ сообщают о детонации самодельной бомбы Фото: в Черноморске 22 апреля взорвалась самодельная бомба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черноморске Одесской области 22 апреля раздался мощный взрыв. Вероятно, сдетонировала самодельная бомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская.

Издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечает, что вчера в один из гаражей в городе Черноморск взорвалась самодельная бомба.

"У 49-летнего пострадавшего оторвало обе ноги, кроме того, он получил рваную рану паха. Мужчину отвезли в реанимацию", - говорится в сообщении.

По данным издания, из гаража саперы изъяли 122 боеприпаса, среди которых гранаты советского и "натовского" образца.

Напомним, вчера в Черноморске раздался мощный взрыв в гараже, который принадлежит 78-летней женщине. Полиция сообщила, что в результате инцидента пострадал сын женщины, а по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса полиция Взрыв
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой