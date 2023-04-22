В Черноморске Одесской области раздался взрыв, - СМИ
Фото: в Черноморске Одесской области раздался взрыв (suspilne.media)
В Черноморске в Одесской области сегодня произошел взрыв. Его причину выясняют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
"В Черноморске в Одесской области произошел взрыв, подтвердили в полиции. Причину устанавливают", - говорится в сообщении.
По словам местных жителей, есть раненый.
Напомним, что в ночь на 19 апреля российские военные атаковали Одесскую область иранскими дронами "Шахед". Было выпущено 12 дронов, из которых 10 уничтожили украинские защитники.
Добавим, недавно в Воздушных силах показали эффективную работу зенитчиков в Одесской области.
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