ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черноморске Одесской области раздался взрыв, - СМИ

Новина українською →
Черноморск, Суббота 22 апреля 2023 11:17
В Черноморске Одесской области раздался взрыв, - СМИ Фото: в Черноморске Одесской области раздался взрыв (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

В Черноморске в Одесской области сегодня произошел взрыв. Его причину выясняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"В Черноморске в Одесской области произошел взрыв, подтвердили в полиции. Причину устанавливают", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, есть раненый.

Напомним, что в ночь на 19 апреля российские военные атаковали Одесскую область иранскими дронами "Шахед". Было выпущено 12 дронов, из которых 10 уничтожили украинские защитники.

Добавим, недавно в Воздушных силах показали эффективную работу зенитчиков в Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв
NEWS
"Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные
"Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны