Взрыв на химзаводе в Китае: спасатели ищут пропавших, объявлена чрезвычайная ситуация

После взрыва на химическом заводе Shandong Youdao Chemical, что в китайской провинции Шаньдун, была объявлена чрезвычайная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, 27 мая там произошел взрыв в цехе предприятия, расположенного в городе Вейфан. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Причина взрыва пока неизвестна, отмечают в отчете с камер видеонаблюдения.

Известно, что по меньшей мере пять человек погибли, а еще шестеро считаются пропавшими без вести. На фото и видео из китайских соцсетей видно поврежденные окна в соседних домах. По словам свидетелей, взрыв был слышен за несколько километров от места происшествия.

Местное экологическое бюро посоветовало жителям близлежащих районов носить защитные маски.

Компания Shandong Youdao Chemical, принадлежащая группе Himile Group, занимается разработкой, производством и продажей пестицидов, фармацевтических препаратов и химических промежуточных продуктов. После взрыва акции ее дочерней компании Himile Mechanical на бирже упали почти на 4%.