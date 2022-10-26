Борьба за власть. Федоров рассказал о взрыве авто возле бизнес-центра в Мелитополе

Вчера, 25 октября, в Мелитополе, возле бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого, взорвался автомобиль. Инцидент связан с тем, что россияне начали сражаться за власть в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Как объясняет Федоров, россияне не могут поделить сферу влияния во временно оккупированном Мелитополе. "С одной стороны, Генштаб Минобороны России, представляющий гауляйтер Евгений Балицкий. С другой - ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов", - отметил мэр города. По словам Федорова, здание является знаковым для россиян: оно было захвачено с первых дней оккупации. В нем ФСБ размещала свой личный состав, а Балицкого даже не впускали внутрь;

в бизнес-центре разместились пропагандистские СМИ, которые ретранслировали свои передачи на всю временно оккупированную часть Запорожской области;

недалеко от здания расположена телебашня, над которой оккупантам важно установить контроль. "Поэтому вчера рашисты в очередной раз доказали, что ради захвата власти над ключевыми объектами готовы предпринимать крайние меры", - добавил Федоров.