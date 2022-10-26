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Борьба за власть. Федоров рассказал о взрыве авто возле бизнес-центра в Мелитополе

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Среда 26 октября 2022 12:32
Борьба за власть. Федоров рассказал о взрыве авто возле бизнес-центра в Мелитополе Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 25 октября, в Мелитополе, возле бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого, взорвался автомобиль. Инцидент связан с тем, что россияне начали сражаться за власть в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Как объясняет Федоров, россияне не могут поделить сферу влияния во временно оккупированном Мелитополе.

"С одной стороны, Генштаб Минобороны России, представляющий гауляйтер Евгений Балицкий. С другой - ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов", - отметил мэр города.

По словам Федорова, здание является знаковым для россиян:

  • оно было захвачено с первых дней оккупации. В нем ФСБ размещала свой личный состав, а Балицкого даже не впускали внутрь;
  • в бизнес-центре разместились пропагандистские СМИ, которые ретранслировали свои передачи на всю временно оккупированную часть Запорожской области;
  • недалеко от здания расположена телебашня, над которой оккупантам важно установить контроль.

"Поэтому вчера рашисты в очередной раз доказали, что ради захвата власти над ключевыми объектами готовы предпринимать крайние меры", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 25 октября, в Мелитополе Запорожской области раздался взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого.

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Мелитополь Российская Федерация ФСБ
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