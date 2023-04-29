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Выбрались из ада. Полицейским удалось эвакуировать еще 20 человек из Бахмута (видео)

Фото: Полицейские (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось эвакуировать еще 20 человек из Бахмута в Донецкой области. Люди все время находились в подвалах и из-за обстрелов не могли выйти на поверхность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.

"В Бахмуте идут самые ожесточенные бои, однако в городе остаются мирные жители. Полицейские помогают спасти людей, бегущих от российских снарядов. Эвакуационные мероприятия проводятся совместно с военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители забирают людей из оговоренной локации и вывозят в безопасное место. В течение пяти дней "Белым Ангелам" удалось эвакуировать из города 20 жителей. Среди эвакуированных - двое раненых мужчин, маломобильная пожилая женщина и домашние животные - попугай и такса Семен Семенович.

"Напуганные люди рассказали, что им чудом посчастливилось выбраться из ада. Оккупанты превратили их квартиры и весь город в руины. Из-за мощных обстрелов у жителей не было никакой возможности выйти из подвала", - сообщили полицейские.

Эвакуированных доставили в пункт помощи. В дальнейшем заниматься людьми будет военная администрация, которая обеспечит убежище и уход.

Напомним, что правоохранителям удалось эвакуировать семерых детей в возрасте от двух до одиннадцати лет с линии фронта вблизи Купянска (Харьковская область).

Кроме Бахмута Донецкой области, принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 общинах региона.

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