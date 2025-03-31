Для выборов до окончания войны нужно перекроить украинское законодательство: мнение политолога

"Мы сейчас говорим о том, что выборы могут состояться до полноценного завершения войны, до подписания мирного соглашения, гарантий безопасности. По сути, для этого нужно перекроить полностью украинское законодательство", - отметил политолог.

По его словам, для проведения выборов необходимо отменить военное положение, а это значит, что не должно быть угрозы какой-либо безопасности. Опасность никуда не исчезнет, даже если начнется какой-то режим прекращения огня и хотя бы какое-то время действительно продержится.

"Нужно будет объявлять окончание военного положения, процесс демобилизации, огромное количество глобальных процессов. И полгода - это супер тяжело", - добавил Несвитайлов.

Эксперт напомнил, что куча избирательных участков в результате войны просто уничтожена. Также где-то уничтожены местные реестры избирателей. Поэтому понадобится колоссальная работа, чтобы провести выборы качественно.

"Я уже не говорю о тех огромных средствах, которые нужны, чтобы выборы организовать. На президентские выборы, чтобы иметь шансы в них победить, нужно потратить минимум от 50 млн долларов кандидату. А так около 100 млн долларов нужно потратить на кампанию. Где кандидаты в президенты будут брать эти средства - это отдельный вопрос", - рассказал политолог.

К тому же Несвитайлов подчеркнул, что, если выборы в Украине будут проходить до полноценного завершения войны, то РФ сможет повлиять на эти выборы.

"Когда (россияне - ред.) увидят что не все идет по их плану смогут вернуться с новым актом агрессии. И им будет еще сложнее противостоять, потому что не будет в Украине действующей властной вертикали, консолидированности. И они смогут нас взять "тепленькими". Поэтому такие обсуждения мне кажутся достаточно поверхностными и популистскими", - подытожил эксперт.