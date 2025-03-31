Для виборів до закінчення війни потрібно перекроїти українське законодавство: думка політолога

Проведення виборів до повноцінного завершення війни потребує глобальних змін в українське законодавство, а також величезних фінансових затрат і зусиль.
Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
"Ми зараз говоримо про те, що вибори можуть відбутися до повноцінного завершення війни, до підписання мирної угоди, безпекових гарантій. По суті, для цього потрібно перекроїти повністю українське законодавство", - зазначив політолог.
За його словами, для проведення виборів необхідно скасувати воєнний стан, а це значить, що не має бути загрози будь-якої безпекової. Небезпека нікуди не зникне, навіть якщо розпочнеться якийсь режим припинення вогню і хоча б якийсь час дійсно протримається.
"Потрібно буде оголошувати закінчення воєнного стану, процес демобілізації, величезна кількість глобальних процесів. І пів року - це супер важко", - додав Несвітайлов.
Експерт нагадав, що купа виборчих дільниць внаслідок війни просто знищена. Також десь знищені місцеві реєстри виборців. Тому знадобиться колосальна робота, щоб провести вибори якісно.
"Я вже не кажу про ті величезні кошти, які потрібні, щоб вибори організувати. На президентські вибори, щоб мати шанси в них перемогти, потрібно витратити мінімум від 50 млн доларів кандидату. А так близько 100 млн доларів потрібно витратити на кампанію. Де кандидати в президенти будуть брати ці кошти - це окреме питання", - розповів політолог.
До того ж Несвітайлов підкреслив, що, якщо вибори в Україні відбуватимуться до повноцінного завершення війни, то РФ зможе повпливати на ці вибори.
"Коли (росіяни - ред.) побачать що не все йде по їх плану зможуть повернутися з новим актом агресії. І їм буде ще складніше протистояти, тому що не буде в Україні діючої владної вертикалі, консолідованості. І вони зможуть нас взяти "тепленькими". Тому такі обговорення мені видаються досить поверхневими і популістичними", - підсумував експерт.
Нагадаємо, The Economist учора повідомив, що президент України Володимир Зеленський, мовляв, доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони нібито можуть відбутися вже в липні 2025 року.
Видання пише, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня.
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