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Работа над общей декларацией саммита мира завершена, - Кулеба

Бюргеншток, Воскресенье 16 июня 2024 12:18
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Работа над общей декларацией саммита мира завершена, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Работа над общей декларацией на саммите мира уже завершена. Страны смогут присоединиться к ней даже по окончании первого саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об утверждении резолюции. Она будет открыта для присоединения другими странами и после завершения саммита", - заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что несколько стран, представители которых не присутствовали на саммите, проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему.

"Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что на саммите не рассматривались альтернативные "мирные планы". Он также признал, что придет время, когда придется говорить с Россией, но это не может быть "на языке ультиматума".

Саммит мира в Швейцарии

Сегодня, 16 июня, в Швейцарии проходит второй день саммита мира Украины. На нем присутствуют представители около 100 стран и международных организаций.

Цель саммит - обсуждения и принятия консенсуса по трем вопросам украинской формулы мира: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение пленных, в том числе детей.

СМИ сообщали, что участники саммита не пришли к согласию относительно совместной декларации. Однако представители Украины опровергли эту информацию. Reuters показало проект итоговой декларации саммита мира.

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