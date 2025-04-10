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Выборы в Украине могут состояться летом? Ермак дал ответ на слухи

Четверг 10 апреля 2025 16:18
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Выборы в Украине могут состояться летом? Ермак дал ответ на слухи Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Слухи о якобы подготовке в Украине к выборам президента на лето 2025 года являются "абсолютной чушью". Сначала нужно закончить войну с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.

Ермак прокомментировал материал издания The Economist, в котором говорилось о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы начал подготовку к выборам.

"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать", - подчеркнул глава ОП.

Слухи о выборах в Украине

Напомним, недавно издание The Economist сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Они, вероятно, могут состояться уже в июле 2025 года.

Издание писало, что первое подтверждение выборов может быть накануне или же непосредственно 5 мая, крайнего срока, когда парламент может проголосовать за продление военного положения, истекающего 8 мая. Отмена положения является первым необходимым этапом для начала избирательного процесса.

Однако в Офисе президента заявили, что в Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам. Сейчас даже нет возможности безопасно организовать избирательный процесс.

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