Израиль или Палестина? Как война на Ближнем Востоке влияет на выборы в США

На Ближнем Востоке снова назревает большая война. Это напрямую может повлиять и на результаты выборов в США.

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На выборах в США важнейшими для электората, как правило, внутриполитические темы. В этом году это нелегальная миграция, рост стоимости жизни и рост экономики, а также вопросы абортов. Внешнеполитические проблемы бывают весомыми лишь в редких случаях, когда непосредственно затрагивают интересы американцев. Это происходило в 1960-70 годах, когда США застряли во Вьетнаме или в начале XXI века – после терактов 11 сентября 2001 года. И в этом году внешняя политика повлияет на выборы в США, впрочем, несколько специфически.

Для кого из избирателей важны события на Ближнем Востоке

В США есть большая еврейская диаспора. Ее численность оценивается от 5,5 до 8 млн человек. Определить точнее трудно из-за проблем идентичности у лиц смешанного происхождения. Однако большинство американских евреев живут в "голубых" штатах, которые и так поддерживают демократов. Самым крупным еврейским центром США является Нью-Йорк. Также часть евреев, проживающих в Израиле, имеет двойное гражданство, так что может голосовать на выборах в США.

С другой стороны, в США все большим становится количество арабов, как правило, настроенных антиизраильски. Что немаловажно, есть несколько локаций в США, где они компактно проживают. В "шатких" штатах Мичиган и Джорджия проживают около 200 тыс. и 100 тыс. арабских американцев. В обоих этих штатах в целом поддержка Харрис и Трампа примерно равна. То есть, по крайней мере, там даже считанные тысячи голосов могут решить судьбу выборов.

Позиция Трампа

Позиция Трампа во время его предыдущей каденции была однозначно произраильской. По его инициативе США перенесли свое посольство из Тель-Авива, в Иерусалим, что является мощным символическим шагом, ведь из-за статуса города ведутся давние споры. И Палестинская автономия, и Израиль считают его своей столицей. Также во времена Трампа при посредничестве США Израиль заключил так называемые "Соглашения Авраама" о примирении с арабскими монархиями Персидского Залива – Объединенными арабскими эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом.

И сейчас Трамп четко на стороне Израиля вместе с тем критикует нынешнюю администрацию Байдена. Комментируя атаку Ирана на Израиль в ночь на 2 октября, он заявил: "Посмотрите на ракеты, которые сейчас летят на Ближнем Востоке, посмотрите на происходящее с Россией/Украиной, посмотрите на разрушающую мир инфляцию. Ничего из этого не было, пока я был президентом!".

Такая позиция связана с тем, что значительную часть сторонников Трампа составляют консервативные христианские избиратели, сосредоточенные в так называемом "Библейском поясе" на юго-востоке США. Для этих избирателей Израиль, как символ, является важной частью культурного кода.

Вместе с тем, значительной части американских евреев импонирует более левая риторика Демократической партии. По опросу Jewish Democratic group от 9 сентября, 68% еврейских избирателей планируют проголосовать за Харрис и только 25% – за Трампа. В общем, это соответствует тем трендам, которые были в предыдущие годы. Кроме того, 87% американских евреев-избирателей поддерживают усилия администрации Байдена добиться перемирия в войне Израиля и ХАМАС.

Вместе с тем команда Трампа пытается работать и с этими избирателями. Республиканцы рисуют мрачную картину президентства Харрис, утверждая, что ее администрация будет под влиянием антиизраильских сил. Это, по их мнению, может угрожать безопасности Израиля.

Позиция Гаррис

Для Камалы Харрис ситуация более сложная. Наряду с поддержкой американских евреев для нее важно привлечь голоса арабов. Так что Харрис пытается маневрировать, чтобы не оттолкнуть от себя такую пеструю коалицию избирателей. Она неоднократно выражала поддержку права Израиля на самооборону и осуждала действия террористов ХАМАС. В таком же духе она отреагировала и на атаку Ирана на Израиль.

"Я ясно вижу, что Иран - дестабилизирующая, опасная сила на Ближнем Востоке. Я всегда буду гарантировать, что Израиль будет иметь возможность защитить себя от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических формирований",– заявила Харрис.

Однако ее заявления часто сопровождаются оговорками. Харрис также выражает обеспокоенность по поводу количества жертв среди палестинцев и призывает к немедленному прекращению огня.

Согласно опросу Arab American Institute от 2 октября, Трамп получает 46% среди вероятных арабских американских избирателей, тогда как Харрис – 42%. Часть арабских избирателей отпугивает не только двусмысленная позиция демократов относительно ситуации на Ближнем Востоке, но и более левая ориентация Харрис.

По опросу, если бы Харрис потребовала немедленного прекращения огня, 54% всех арабских американцев, поддержали бы ее. Если бы Трамп настаивал на немедленном прекращении огня, 50% арабских американцев поддержали его.

Также двусмысленная позиция Харрис может создать некоторые проблемы с молодыми избирателями. После начала военной операции в секторе Газа по университетам США и Европы начались антиизраильские протесты. Особенно массовыми они стали в мае этого года. Но для молодежи ближневосточный конфликт все же второстепенен по сравнению с внутриамериканскими проблемами.

Риск начала большой войны может еще больше усложнить ситуацию. Помимо сложности маневрирования между разными электоральными группами, под угрозой окажутся также военные базы по всему Ближнему Востоку. А это уже история, которая может повлиять на настроения по всем Соединенным Штатам.