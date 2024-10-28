Как в США работает дистанционное голосование и почему оно так популярно

Многие американцы вместо похода на избирательный участок голосуют по почте или по e-mail.

РБК-Украина объясняет, как это работает и почему Дональд Трамп время от времени спекулирует по теме почтового голосования.

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В США выборы проходят во вторник, а не в выходной день как в большинстве других стран. Поскольку вторник – это рабочий день, многие американцы не посещают участки, а голосуют заранее и удаленно – по почте, а также в части штатов – через e-mail.

В 2020 году, когда президентские выборы проходили на фоне пандемии коронавируса, 65 миллионов американцев проголосовали по почте. При этом такой метод голосования избрали вдвое больше демократов, чем республиканцев.

Среди прочего, такое голосование позволяет снизить влияние на явку разнообразных неожиданностей в день выборов, к примеру, плохой погоды. Также дистанционное голосование необходимо тем гражданам США, которые находятся за границей. Избирательные участки в посольствах и консульствах США за границей не открывают.

Как работает дистанционное голосование в США

Дистанционное голосование предусмотрено в большинстве штатов. Однако сроки и правила того, кто может так проголосовать, отличаются.

Опция почтового голосования доступна для всех граждан в Мэне, Мэриленде, Миннесоте, Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Виргинии, Округе Колумбия, и что важно – в двух "колеблющихся" штатах Аризона и Мичиган.

Некоторые штаты требуют объяснения, почему избиратель не может прийти на участок. Среди таких причин:

Невозможность попасть на избирательный участок по болезни, травме или инвалидности;

Пребывание в командировке или отпуске за пределами округа или города проживания в день выборов;

Обучение в колледже или университете за пределами штата.

Для почтового голосования необходимо получить открепительный талон. В некоторых штатах можно подписаться на получение открепительных талонов на каждые выборы, в других это необходимо делать отдельно для каждого голосования.

Избирательные законы штатов обычно предусматривают ряд проверок для защиты от фальсификаций. Известные случаи мошенничества очень редки. После получения избиратель обозначает бюллетень, кладет его в специальный конверт или чехол, а затем в отдельный почтовый конверт, подписывает афидевит на внешней стороне почтового конверта и возвращает пакет по почте или приносит лично. Кроме того, избирательные бюллетени напечатаны на специальной бумаге, а все подписи избирателей сравниваются с оригиналами с базы.

Случай 2020 – попытка политизировать дистанционное голосование

Своеобразие почтового голосования может вызвать у кандидатов соблазн спекулировать по этой теме. На президентских выборах 2020 года по почте проголосовало самое большое в истории США количество избирателей. Большинство из них отдали голоса за Джо Байдена, поскольку накануне выборов Трамп заявлял, что почтовое голосование приведет к массовым фальсификациям.

В ходе выборов действительно было выявлено несколько проблемных случаев и ошибок с почтовыми бюллетенями. К примеру, в Мичигане около 400 бюллетеней для голосования по почте указывали неправильного кандидата в вице-президенты для Трампа – Джереми Коэна от Либертарианской партии вместо Майка Пенса.

В Висконсине почту с несколькими открепительными талонами нашли в канаве близ города Гринвилл. А в Пенсильвании обнаружили девять выброшенных бюллетеней, заполненных военными. Семь из них, по данным Министерства юстиции США, были за Трампа. Впрочем, все это единичные случаи, которые никак не повлияли на результат выборов, потому что процент нарушений был ничтожным.

После выборов Трамп, очевидно, не желая признать поражение, пытался обжаловать, в частности, почтовое голосование. Однако большинство исков было отклонено.

Как свидетельствуют данные United States Elections Project, на выборах 2020 года по почте проголосовали на 7 миллионов больше демократов, чем республиканцев. Однако в этом случае речь больше идет о тех избирателях, которые не пришли бы на участки лично в день выборов.

Еще задолго до выборов американские обозреватели предупреждали, что при подсчете возникнет эффект "красного миража" – поскольку сразу будут считать голоса, поданные в день голосования, кандидат от республиканцев ("красных") будет точно иметь преимущество. Но по мере того как начнут считать голоса, отданные по почте, где массово голосовали демократы, это преимущество будет исчезать. Впрочем, сам факт того, что по мере подсчета голосов преимущество Трампа над Байденом все больше таяло, дал республиканцу еще одно основание заявлять об "украденных выборах".

Дистанционное голосование на выборах 2024 году

На выборах 2024 года позиция Трампа противоречива. Он то заявляет об опасности фальсификаций с бюллетенями, отправленными по почте, то рекомендует почтовое голосование.

В течение последних месяцев его команда активно пропагандировала голосование по почте. Сотрудники штабов Трампа помогают избирателям зарегистрироваться для получения бюллетеней, а на больших экранах на митингах были размещены сообщения с призывами к сторонникам Трампа запрашивать бюллетени для голосования по почте, обновлять свои регистрационные данные.

По сравнению с 2020 годом на выборах этого года голосовать по почте планируют меньше людей. В штатах, не отправляющих бюллетени по почте всем избирателям, их количество уменьшилось на 58% по сравнению с 2020 годом.

Падение особенно велико в "колеблющихся" штатах Джорджия и Северная Каролина - на 84% и 75% соответственно. Частично это связано с разрушениями, вызванными ураганом Хелен, но крупнейшие населенные пункты обоих штатов почти не пострадали. Запросы на голосование по почте снизились на 59% в Висконсине, на 36% в Пенсильвании и на 24% в Мичигане. В любом случае, из-за относительно меньшей популярности почтового голосования на этих выборах, можно предполагать, что голоса будут сосчитаны быстрее, чем четыре года назад.