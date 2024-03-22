Выборы в США. Эксперт назвал главный вызов для Украины в случае победы Трампа

Главный вызов для Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США состоит в том, что долгое время Вашингтон, вероятно, не будет заниматься внешней политикой, в частности, помощью нашей стране.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по отношению к Украине в турбулентном 2024 году" .

"Главный вызов состоит в том, что достаточно длительное время, до полугода, а может и больше, Соединенные Штаты будут заняты тем, что постараются переварить Трампа и его новые реформы. И не будет понятно, сможет ли в этот период Вашингтон заниматься внешней политикой, помогать Украине и другим партнерам", - отметил аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев.

По его мнению, так или иначе Трамп будет проблемным и кризисным, однако, вряд ли это апокалиптический сценарий для Украины.

"Мы видим, как его риторика может меняться. Однако все дело в том, что для нас он не столь предсказуем, как Байден", - добавил аналитик.

Стоит отметить, что Украина особенно внимательно будет наблюдать за выборами в США. В том числе потому, что обещание Трампа за 24 часа "закончить войну" и намеки на прекращение помощи вызывают беспокойство.

Хотя в последнее время он смягчил риторику, а республиканцы, которые блокируют пакет на 60 млрд долларов, подхватили его идею и готовят законопроект, который позволит частично закрыть военные потребности Украины на условиях кредита. В любом случае, его возможная победа будет вызовом для Украины.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден.

От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке принимала участие экс-посол США в ООН Никки Гейли, но она в начале марта сняла свою кандидатуру с гонки.

3 марта сообщалось, что согласно опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, в гипотетическом матче-реванше Трамп опережает Байдена на пять пунктов.

А 5 марта Байден и Трамп одержали победу на общенациональных партийных выборах в большинстве штатов. Кандидаты создали предпосылки для исторического реванша на всеобщих выборах в ноябре, несмотря на низкие рейтинги своей популярности.

Как пишет The Economist, согласно усредненным данным опросов, Байдена готовы поддержать 45% избирателей, Трампа - 44%. В целом по состоянию на март шансы обоих кандидатов выглядят примерно равными.