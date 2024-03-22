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Вибори у США. Експерт назвав головний виклик для України в разі перемоги Трампа

США, П'ятниця 22 березня 2024 17:10
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Вибори у США. Експерт назвав головний виклик для України в разі перемоги Трампа Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Краєв

Головний виклик для України у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США полягає у тому, що тривалий час Вашингтон, ймовірно, не займатиметься зовнішньою політикою, зокрема, допомогою нашій країні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Рік виборів. Чи збережуть США та Європа єдність щодо України в турбулентному 2024".

"Головний виклик полягає в тому, що досить тривалий час, до півроку, а може й більше, Сполучені Штати будуть зайняті тим, що намагатимуться перетравити Трампа та його нові реформи. І не буде зрозуміло, чи зможе в цей період Вашингтон займатися зовнішньою політикою, допомагати Україні та іншим партнерам", - зазначив аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв.

На його думку, так чи інакше Трамп буде проблемним і кризовим, однак навряд чи це апокаліптичний сценарій для України.

"Ми бачимо, як його риторика може змінюватися. Проте вся справа в тому, що для нас він не настільки передбачуваний, як Байден", - додав аналітик.

Варто зазначити, що Україна особливо уважно спостерігатиме за виборами у США. У тому числі тому, що обіцянка Трампа за 24 години "закінчити війну" та натяки на припинення допомоги викликають занепокоєння.

Хоча останнім часом він пом'якшив риторику, а республіканці, які блокують пакет на 60 млрд доларів, підхопили його ідею та готують законопроект, який дозволить частково закрити військові потреби України на умовах кредиту. У будь-якому випадку, його можлива перемога буде викликом для України.

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.

Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь експосол США в ООН Ніккі Гейлі, але вона на початку березня вийшла з перегонів.

3 березня повідомлялося, що згідно з опитуванням, проведеним The New York Times та Сієнським коледжем, у гіпотетичному матчі-реванші Трамп випереджає Байдена на п'ять пунктів.

А 5 березня Байден і Трамп вибороли перемогу на загальнонаціональних партійних виборах у більшості штатів. Кандидати створили передумови для історичного реваншу на загальних виборах у листопаді, незважаючи на низькі рейтинги своєї популярності.

Як пише The Economist, згідно з усередненими даними опитувань, Байдена готові підтримати 45% виборців, Трампа - 44%. Загалом станом на березень шанси обох кандидатів виглядають приблизно рівними.

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